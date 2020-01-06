選戰進入最後倒數階段，國民黨總統候選人韓國瑜5日到故鄉新北中和掃街，沿途受到支持者熱情夾道歡迎，更重現貪食蛇車隊在路上綿延近百尺的畫面。有網友就坦言，「風向慢慢在變了？」。

韓國瑜5日下午回到新北市中和故鄉，陪同立委候選人邱烽堯車隊掃街，車隊從壽德市民活動中心出發，沿途行經中山路、南勢角等地，數百輛汽機車跟隨，沿街支持者狂揮舞國旗呼應，凍蒜聲不絕於耳。韓國瑜表示，「他是土生土長的中和子弟，第一次站到宣傳車上，回到中和有一家人的感覺。看到許多鄉親他的內心相當喜悅，掃街的感覺非常開心」。

有網友在批踢踢論壇PO文稱，「原以為韓國瑜在新北支持度會比較不穩定，但昨天人真的爆多，看來風向真的變了」。

其他網友也說，「非韓不投」、「小英穩了？」、「新竹昨天也人山人海」、「2014大選朱立倫靠雙和險連任市長」、「綠到出汁的是三重啦」、「中和超挺韓、僅次於新店」、「何時換高雄要掃街」。

(中時電子報)