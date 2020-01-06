總統蔡英文日前在台南舉辦大造勢，有民眾開直播，遇到遊覽車司機聊開了，司機當場痛罵蔡英文「假會」，一例一休政策讓他荷包大縮水，買遊覽車揹3年負債，到現在還沒還完，旁邊的司機也加入抱怨大會，這些基層老百姓的心聲，就透過影像真實呈現，許多網友看了，大讚遊覽車司機說出人民的心聲！

《中天新聞》報導，蔡英文日前在台南大造勢上，有熱心民眾前去現場直播探視軍情，剛好遇到帶著綠營支持者來造勢的遊覽車司機們，司機們對著鏡頭大吐口水，當場怒飆蔡英文一頓！

司機表示，買遊覽車後，他已經負債三年了，如果不是蔡英文擋對岸觀光，他早就還完負債了！他更痛批蔡英文「假會」搞一例一休，如果他是老闆，他就要再多請一幫人，他吃頭路一個月就是賺6萬，現在多請一個人，他一個月只賺到3萬多，請問要怎麼養小孩？他要多點勞力賺錢難道不行嗎？結果政府搞個一例一休要幹嘛？旁邊的司機也加入抱怨大會，透過直播大聲說出真實老百姓心聲，不知蔡政府有沒有聽到？

底下的網友也大讚計程車司機的心聲！「這才是基層人民的心聲」、「謝謝中天保護司機，昨天聽直播感到悲哀，在高位聽不到底層庶民心聲」、「平民百姓終於清醒了，看清民進黨這種政府，這是真實人民的心聲」、「下架民進黨不用囉嗦」！

(中時電子報)