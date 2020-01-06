台灣人口急速老化，16年後65歲以上老年人口將達600萬人，占30％，衛福部常務次長薛瑞元今（6日）表示，如何讓長者有尊嚴健康的活著，預期銀髮友善住宅將是未來最大的內需市場，相關的財務、金融及相關配套都急需發展。

薛瑞元在參加新光金控全國經理人會議時主講「長期照護新樣貌」時表示，到2065年台灣的總人口將比2018年減少624萬人，減幅達26.4％，其中15歲以下幼年人口減少146萬人次，壯年人口將少849萬人，65歲以上人口將增加372萬人，等於是增加1.1倍，即便政府鼓勵生育，但要見效也必須20年後。

薛瑞元指出，今年台灣65歲以上人口約350萬人次，20到64歲的工作人口有1,600萬人，但6年後，台灣的老年人口將達20％，即再增加100萬人次，工作人口降到1,500萬人，再過十年，即2036年，老年人口比率將達30％，即600萬人，工作人口將急速降到1,200萬人，因此「 人口結構改變是目前最大的挑戰」，主要就是戰後嬰兒潮人口老化加上少子化造成。

台灣進入超高齡社會後，會出現二大問題，一是社會撫養負擔加重，目前台灣年輕人的扶老比是5:1，即5個工作人口負擔一位65歲以上長者，到2035年時，將是2.5:1，就是2.5個工作人口負擔1位65歲以上老人，負擔將加重。

二是居住型態改變，三代家庭減少，與子女同住的比率亦減少，大部分是跟配偶同住，65歲以上長者獨居或雙居的比率占全人口比率近30％，因此政府積極發展長照制度。

薛瑞元表示，未來台灣的長者要獨立健康生活，隨著年齡老化，會進入簡單協助的自立生活，及最後需要照護的尊嚴生活，所以未來「銀髮友善住宅將是未來最大的內需市場」，但要發展銀髮住宅，長者的相關財務規劃，如出售到租賃、不動產證券化、逆向抵押等都是要發展的方向。

(工商 )