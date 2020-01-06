台中市政府客家事務委員會即日起至2月16日，在東勢客家文化園區舉辦「金鼠迎春客藝展」。（台中市政府客委會提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府客家事務委員會自即日起至2月16日，在東勢客家文化園區舉辦「金鼠迎春客藝展」，展出山城在地書畫家陳銘儀的作品，歡迎民眾利用農曆春節連假來「走春」，感受客庄藝文風采。

客委會主委江俊龍說，新的一年園區將會有「新氣象」，除了周邊工程持續進行之外，市府也會繼續推動客家文化園區多功能館舍新建案，期許未來能有更優質的場館，辦理更多活動。

江俊龍指出，「金鼠迎春客藝展」展期橫跨農曆春節假期，同時響應「2020台灣燈會在台中」開展與東勢新丁粄節慶活動；將於2月8日晚間舉辦茶席會，邀請旅客從山城客庄遊玩到后里，共同迎接喜氣洋洋的金鼠年。

客委會表示，昨天開幕式邀請到東勢農會中阮班帶來精彩客家樂曲，並由書畫家陳銘儀帶領來賓賞析書畫作品，介紹其創作理念；包括客委會主委江俊龍、東勢區長翁培真、東勢區多位里長出席共襄盛舉，立法委員江啟臣、市議員冉齡軒、蔡成圭也派代表到場，氣氛熱鬧。

(中時 )