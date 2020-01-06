前新北市長朱立倫6日上午到蘆洲區關懷長者，並為國民黨第二選區立委候選人黃桂蘭加油。（戴上容攝）

藝人郭亞棠、成潤、蕭惠等也都到場獻唱，眾人合唱「四季紅」、「雙人枕頭」等歌曲。（戴上容攝）

前新北市長朱立倫6日上午到蘆洲區關懷長者，並為國民黨第二選區立委候選人黃桂蘭加油，多位藝人到場關懷，現場唱起多首歌曲，氣氛溫馨。面對台北市長柯文者日前表示，總統候選人都一樣差隨便你們，朱立倫回應，執政黨做不好，就換人做看看。

朱立倫6日上午到蘆洲區三民護理之家關懷長者，藝人郭亞棠、成潤、蕭惠等也都到場獻唱，眾人合唱「四季紅」、「雙人枕頭」等歌曲，朱立倫誇讚黃桂蘭有愛心、腳踏實地，他當市長時，黃就像媽媽一樣關懷地方，大小事情都為居民打拚，現在始終如一，懇請大家支持黃桂蘭。

面對台北市長柯文者日前表示，總統候選人都一樣差隨便你們，朱立倫回應，台灣的民主走到最後，大家還是要考量到底執政黨做得好不好，如果執政黨做得好，當然可以大聲喊政績，如果做不好，就換人做看看。

黃桂蘭說，她長期關懷長者，感謝朱立倫市長、藝人朋友今日加入關懷行列，她是「地方火金姑」，居民大小事都可以找她，她一定努力為地方服務，懇請大家支持。

(中時 )