國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室召「箝制言論自由！三張 北高台南追殺令恐嚇小老百姓！」記者會，來自高雄蔡女士（中）出示不同地區的傳票，控訴司法迫害。（王英豪攝）

韓國瑜競辦發言人王淺秋、國民黨高雄市議員陳美雅等人今（6）日陪同單親媽媽蔡小姐於國民黨中央黨部召開記者會指出，蔡小姐只是轉PO立委記者會影片，就被北中南三地檢調傳喚，還告知可能會被關5年，罰1千萬，蔡小姐當場泣訴事發至今每晚都失眠。

蔡小姐表示，因為平常在種有機蔬菜，所以日前看到立委高金素梅記者會提到相關議題，因此才轉PO到臉書分享，也沒有任何文字評論，結果就被檢舉，後來就被傳喚。

蔡小姐說，10月初的時候收到高雄市調處通知，到場才知道是因為有人檢舉他在臉書轉PO影片。而高雄市調處雖告知只是詢問，但12月4日又收到台南市刑大的通知，說涉嫌違反農業金融法，要判5年以下有期徒刑，易科罰金1千萬。

蔡小姐泣訴，事發至今一直擔心會被關、高雄住所的房子會沒了，以後不知道該怎麼辦。偵訊過程中，對方還不斷詢問有無黨派認同及這次選舉要投誰。

蔡小姐表示，自10月7日至今，每天失眠睡不到3個小時，每天都在擔心會被關5年，財產會沒了。現在的政府是這樣保護老百姓嗎？難道連言論自由都沒了嗎？

蔡小姐說，最近又收到台北地檢署的傳票要求1月20日到場說明。為了臉書PO文的事情，要北中南奔波三趟。而最近也聽到許多朋友都有收到類似的傳票，大家都很害怕。

國民黨台南市立委候選人洪秀柱競選總幹事高思博表示，國民黨的律師團已在收集類似的案例，目前還有許多被傳的人民反映，住台南安平的民眾被傳到桃園，北部被傳到南部等等。

高思博表示，蔡小姐只是轉傳高金素梅的農業金融法記者會影片，而高金素梅是立委有言論免責權，結果變成來源沒事，轉傳的人有事，這樣的怪誕。

高思博也質疑，許多通訊軟體都是友人之間封閉式的對話，為何檢調單位會知道？而許多對法律較不熟悉的民眾一天到晚收到傳票，這是不是執政黨要造成人民心生恐懼，讓人民不敢去投票？

律師葉慶元表示，蔡小姐這個案子，是因為高金素梅在影片中提到「掏空農會七千億影響農會信用」，但據了解，最早是上報媒體報導「農會要拿七千億去做新南向投資」，後來才有高金素梅的記者會。整件事都是政府政策，也是可受公評之事。

葉慶元指出，民眾只是質疑政府的政策，怎麼可能會觸犯農業金融法第38條「散布流言或以詐術損害信用部或全國農業金庫之信用者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。」

葉慶元說，這件事根本不可能違法，但檢察官收到案件，還大張旗鼓地交查警方再交給調查局，最後再傳到台北地檢署，這類的案子根本就是政治偵辦。呼籲檢警不要當政府打手。

葉慶元提醒民眾，若收到違反社維法的通知，可先做以下要求：1.請對方出示傳票；2.若非地檢署傳票可拒絕應訊；3.先和律師討論再去應訊；4.可要求移轉管轄到住所附近分局應訊。

葉慶元說，退萬步言，就算真的裁定違反社維法，大不了只是罰幾千塊錢，但檢調動不動就要求民眾南北奔波應訊，光是高鐵票就超過罰金，根本是騷擾跟恫嚇。

(中時 )