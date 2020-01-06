台南轉運站啟用後，日後民眾將在此搭乘國道客運。（洪榮志攝）

台南轉運站正式落成啟用，現場冠蓋雲集。（洪榮志攝）

以獨特的貨櫃組合風格獲2019WAF世界建築獎入圍的台南轉運站，歷經12天的試營運後，6日正式落成啟用。台南市長黃偉哲表示，台南轉運站是台南市公共運輸進步的重要指標，不僅有效改善台南火車站及北門路周邊交通壅塞問題，更能提供民眾舒適、現代化的候車環境與服務。

黃偉哲還說，台南轉運站全區統一委外由民間企業經營管理，引進民間資源及靈活創新的企業經營思維，可大幅節省市府人力及維護管理成本，收取權利金增加公庫收益也能減輕市府財政負擔，未來還將評估引進太陽能光電設備擴大節能減碳效果，可以說是一座兼具交通運輸、友善環境、環保節能、公有資產活化等多面向的國道綜合轉運站。

交通局長王銘德表示，台南轉運站兼負國道客運、市區公車及計程車等多重運具相互轉乘功能，透過各種運具分流及妥適安排場內動線，可提供高效率轉乘及便捷舒適的候車環境。

王銘德說，目前站區內有汽車261席、機車492席格位可供民眾停放車輛轉乘接駁，商店街也有多家知名店家進駐展店，未來還會不定期舉辦讓旅客驚艷的農特、文創小市集。

公運處長呂獎慧也指出，即將到來的農曆春節，是台南轉運站正式啟用後的首個重大節慶，為方便旅客往返台南火車站至台南轉運站，1月31日以前每天8至22時提供免費接駁車服務（平日每20分鐘1班、例假日則為10或15分鐘1班），有搭乘需求的旅客，往台南轉運站方向可於台南大飯店前方候車，如往台南火車站方向可於台南轉運站北側臨停下客區候車。

至於往返台南轉運站至台南火車站的旅客另亦可搭乘本市公車「0左、0右、9、18、21、88、99、藍幹線、綠幹線、橘3、橘11、橘11-1、橘12、紅1、紅2、紅3、紅4」等公車路線，不僅提供市民卡半價優惠，持電子票證亦可享有幹支線公車8公里免費、台鐵與大台南公車4小時內轉乘優惠！歡迎市民朋友多加利用。

(中時 )