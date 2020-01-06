隨著跨境電商興起，全球交易行為日益蓬勃，為服務遍布全球的企業客戶，以及近年來急速成長的一般民眾海外交易需求，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行宣布加入環球銀行金融電信協會的全球支付創新服務(Global Payments Innovation，gpi)，即日起將可提供客戶即時追蹤、即時止付的跨境匯款服務，大幅提高海外交易的安全性。

國泰世華銀行表示，過去客戶若要查詢跨境匯款交易進度，必須透過銀行以電話或拍發電文的方式，輾轉向國外多家中繼銀行和各國清算系統查詢，不僅耗費大量人力、時間成本，更產生高昂的電文費用。此外，傳統查匯過程往往需歷經數日的時間，面對國際詐騙事件日益猖獗，成為金融資安風險。

「SWIFT gpi」創新服務具有速度快、透明度高、可即時追蹤等特點，目前國泰世華銀行全台165家分行及海外馬來西亞納閩島、越南茱萊及寮國永珍分行皆已導入，藉由點對點追蹤功能，客戶將可即時查詢受款人是否收到款項，隨時掌握交易進度，避免重複匯款的狀況發生；同時，提供客戶即時終止及撤回匯款的服務，進一步確保客戶財產安全並避免客戶財產損失。2020年起將逐步於國泰世華銀行香港、新加坡、馬尼拉分行及柬埔寨子行建構「SWIFT gpi」服務。

(時報資訊)