伊朗政府宣布不再遵守2015年核子協議對濃縮鈾的限制後，德國、法國和英國的領袖今天共同呼籲德黑蘭當局，停止牴觸核子協議的舉措。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相強生（Boris Johnson）在聯合聲明中說：「我們呼籲伊朗撤銷所有與核協議不符的舉措。」

美、俄、中、英、法、德六方2015年與伊朗簽署「聯合全面行動方案」（JCPOA，俗稱伊朗核子協議），要求德黑蘭當局限縮製造核武的核子計畫，換取解除大部分經濟制裁。但美國總統川普去年片片退出核協議，伊朗也逐漸揚棄協議中的關鍵承諾。

美國無人機3日在巴格達狙殺伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗揚言報復，在美伊緊張情勢升溫之際，梅克爾、馬克宏和強生也呼籲伊朗，切勿採取「進一步暴力行動或助長這類行徑」。

「當前最重要的是緩和局勢，我們呼籲各方展現最大克制力和發揮責任感。」

在伊拉克國會通過一項敦促美軍撤出伊拉克的法案後，3位領導人也懇請各界不要動搖對抗伊斯蘭國（IS）的決心。

3人的聯合聲明說：「我們重申持續致力對抗伊斯蘭國的決心，這仍是當務之急。在這方面，我們必須維持同盟。維持（反伊斯蘭國）同盟至關重要，我們呼籲伊拉克當局繼續向盟友提供必要支援。」

美軍於2014年受巴格達當局之邀進駐伊拉克，協助對抗伊斯蘭國勢力。但因美軍狙殺蘇雷曼尼引發區域緊張，伊拉克國會通過決議，要政府趕走國內的外國駐軍。

(中央社)