美國總統川普今天表示，自己不認為北韓領導人金正恩會違背去核化承諾，但也承認有這個可能性。

路透社報導，金正恩上週表示，平壤沒有理由再片面遵守自訂的暫停洲際彈道飛彈試射和核彈試爆，且北韓將於不久的未來推出「全新戰略武器」。

川普停留佛羅里達州兩週後，搭乘空軍一號返回華府，他在機上告訴記者：「我不認為他會對我食言，但是有這個可能。」

川普先前在金正恩發表談話後表示，金正恩曾簽署去核化協議，並認為金正恩是「說到做到的男子漢」。川普於2018年成為自兩國達成停戰協議65年後，首位與北韓領袖會面的美國現任總統。

北韓去年12月就揚言，可能對華府送出「耶誕禮物」。此前金正恩曾要求美國在年底前就核談判做出新的讓步。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）2日告訴記者，處於警戒狀態的美軍足以應付任何情況，軍事防衛能力也足以保衛美國。

(中央社)