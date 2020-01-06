30歲黃姓與36歲楊姓男子等人日前在高雄市左營、大社區，涉嫌以「魚」、 「菜」等代號，以「高雄市的某候選人讓票若干票」，吸引民眾下注賭博。經檢察官漏夜訊問後，諭知楊姓男子以5萬元交保。

2020年總統與立委大選剩下5天，橋頭地檢署為避免不法賭博行為影響大選，與轄區各司法警察機關密切合作，全力查緝轄內不法選舉賭盤，日前分別破獲兩件總統選舉賭盤案。

橋檢主任檢察官李廷輝日前指揮高雄市楠梓警分局，於2日在高雄市左營區查獲黃姓男子利用行動電話，疑似以「某候選人讓票20萬或50萬」為賭博標的，接收下游賭客下注。

其次，檢方指揮左營警分局、旗山警分局及高雄市調查處等單位，於1月3日在高雄市大社區查獲楊姓男子疑似以「魚」、「菜」等代號，以「高雄市的某候選人讓票20萬」（高雄場），及「全國某候選人讓票80萬」（全國盤）為號召，邀集下游賭客投注。經檢察官漏夜訊問後，諭知楊姓男子5萬元交保。

(旺報 )