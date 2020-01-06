公路客運票價去年用補貼乘客17.7％方式，讓票價凍漲，國道客運自去年9、10月間也喊漲。客運業者建議，可先從上、下國道的兩端比照補貼一般公路方式辦理，至於國道整體補貼則可慢慢研議。對此，交通部表示，目前只是初步同意研商方向，但還要修正準則才會實施，票價不會漲。

國道客運總經理吳忠錫表示，以雙北市公車為例，乘客上車一刷是15元，但實際上公車業者收到的是19.5元，多出來的4.5元其實是市政府編列預算補貼給乘客。因為當初政府喊出公車不漲價，業者皆依此原則辦理，但事實上營運成本一直在上漲，地方政府為了照顧市區客運，才會編列預算。

吳忠錫表示，國道客運票價從2006年至今都沒檢討過成本，業者面臨高鐵崛起、少子化下經營困難，也應該合理檢討成本，由中央政府編列預算吸收漲價差額，讓業者可以收到實際票價，同時照顧庶民，不讓票價漲價。未來若是調整，比照兩端平面道路，平均約5至6元。

國光客運副董事長王應傑表示，因為去年9月7日，一般公路從善如流，由地方政府補助公路客運調整17.7％，但國道卻沒有，呼籲交通部及公路總局，比照一般公路補貼票價給乘客的方式辦理，建議先從國道兩端開始，至於國道整體補貼，公會及業者均了解各家客運的18項成本不同，費率審議委員會須花時間審查，業者願意等。

交通部表示，國道客運業經營環境受高鐵及台鐵衝擊，初步同意調整運價成本，但考量客運旅客也多為以票價低廉為主要考量的民眾，因此若運價調整，則將由交通部進行票價補貼，票價不會漲價，以避免增加乘客負擔；不過全案目前仍待進一步會商，後續仍須修改相關行政命令，才得以實施。

(中時 )