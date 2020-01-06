中原大學宗教研究所羅姓助理教授遭校方提報不續聘，台灣高等教育產業工會6日與羅姓教師召開記者會痛批校方侵犯優良教師工作權，禁止羅姓教師開課逾六學期，教育部還拖延處置兩年半而不作為，形同包庇護航。

高教工會指出，羅姓助理教授教學研究皆表現績優，因不願配合宗教所時任所長歐力仁的人事安插要求，自2017年8月起被禁止開課，無法領取完整教師待遇，且提報不續聘。由於中原大學宗教所只有五位編制內專任教師，就有一位被禁止開課六學期，學生上課權益嚴重受損。

高教工會指出，依我國《教師法》規定，大學不續聘教師應提出達「情節重大」的不適任事實佐證，並應受教育部核准後才生效；核准審議期間教師聘約到期，學校也應暫時繼續聘任。但兩年半以來教育部未對准許或駁回該案，僅一再請學校「補正」，明顯違反《行政程序法》第51條要求地「兩個月」處理期間，也違背教育部自訂「教育部各類人民申請案件處理時限表」各類案件處理時限原則上30~60天、資遣案88天、最長不超過180天。

羅姓教師在高教工會與多位學界友人偕同下，親自舉辦記者會，闡述自身遭到的霸凌與欺壓。中原大學提報不續聘的三個理由包括：對學生成績考核不公、部分學生對教師教學有負面意見、2年未赴教會講道。

出席的開南大學法律系教授張國聖指出，此案中原大學顯然並未提出任何合乎教師法上應不續聘的事實證據，教育部還帶頭違反《行政程序法》，容許學校無限期補正，形同包庇私校侵害教師權益。

國立台灣大學法學院前副院長邱榮舉也表示，中原大學是歷史悠久私立大學，卻發生逼退績優教師事件，已引起跨校學界重視。

中原大學表示，羅師教學、服務表現皆不佳，學生表示羅老師照本宣科念教材、多次無法回答學生專業問題、有學生整學期缺席卻得高分等，經查證屬實，校內才通過不續聘案，目前以「暫聘」方式聘任但不排課。

(旺報 )