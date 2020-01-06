暨慶富案後，高雄輕軌二階也再掀新事證。國民黨立委候選人陳麗娜6日開記者會，批輕軌二階計畫挪用30億徵地費預買車廂、承包商換中鋼。陳麗娜痛批，慶富、中鋼根本就是「菊市府好朋友」，韓國瑜上任後，政風處才重啟調查並約談捷運局三位工程人員。

高雄輕軌二階原訂2019年通車，韓國瑜上任後全面停工清查，許多疑點浮上檯面。陳麗娜指出，輕軌一階原由西班牙CAF公司承作，二階2015年改由中鋼得標，並挪用市府「用地徵收及拆遷補償費」30.22億元向法國Alstom採購11輛新車廂，閒置在捷運機場已半年無法測試，程序明顯違法。

陳麗娜表示，中鋼其實早在2016年就與Alstom簽約，除第一輛列車在2018年9月上線測試之外，其餘11輛車廂陸續於2018年9月至2019年6月運抵台灣，均閒置在高捷機場內，二階目前也僅完成少數路段，根本無法配合測試。

陳麗娜痛批，一階有9輛西班牙車廂，二階有15輛法國車廂，西班牙與法國廠商都有各自專業獨家技術，彼此要如何整合機電系統、並順利通過測試，根本就是個大問題。

針對車廂採購經費，陳麗娜更爆料，當時中央尚未核發購買新車廂的經費，且前市府財主單位建議輕軌二階案經費配置以「不變動總經費、中央補助費用、不另行編列列車預算」為原則，但副市長許立明卻裁示挪用「用地徵收及拆遷補償費」用於工程費，讓原本該由中鋼承擔的採購車廂費用，改由市府買單。

「到底是在怕什麼？」陳麗娜質疑綠營頻頻透過媒體帶風向，指二階停工一年、專家建議回歸原本規劃，甚至硬扯高雄沒市長、無人敢做決定，都是捏在輿論。陳麗娜強調，韓國瑜上任後，政風處已重新針對二階案調查，對於挪用30億徵地費預買車廂一事前後已約談捷運局承辦人、幫工程師、正工程師等人。

對於中鋼承接輕軌二階案、採用原本一階的分包廠商，CAF不服且已向高市府採購申訴審議委員會提出異議，初步裁定違法採購法，官司仍在進行中。

(中時 )