前台中市長胡志強說，黃馨慧推動反酒駕、反空汙，重視親子教育，撥亂反正，大家要支持她進入立法院，為大家爭一口好空氣。（盧金足攝）

台中市西屯區大石里活動中心今天煮了滿桌家常菜美味，為立委第四選區國民黨候選人黃馨慧助選。（盧金足攝）

前台中市長胡志強、邵曉鈴伉儷，6日到台中市西屯區大石里活動中心為立委第四選區國民黨候選人黃馨慧助選，胡志強說，黃馨慧推動反酒駕、反空汙，重視親子教育，這三大訴求雖然已經到最後幾天，黃馨慧還是不打口水戰，撥亂反正，大家要支持她進入立法院，為大家爭一口好空氣。

戰進入最後階段，第四選區戰況激烈，胡志強表示，黃馨慧為民服務，大家都看得見口碑，有任何可以幫他助選的機會，有任何活動的表達立場，我們都不會放棄。

這次選舉耳語和空戰多，胡志強表示，選舉出現充滿了各種不同的言論，令人擔心選舉惡質化，但黃馨慧能夠以正面、很堅定的社會正能量，推動反酒駕、重視親子教育和反空汙，為大家爭一口氣，大家不要再受委屈了，這三大訴求，雖然已經到最後幾天，可是他還是不要打口水戰，他必須支持，台灣也需要這幾個原則。

胡志強說，黃馨慧帶來正能量，台灣需要黃馨慧這樣的立委進入立法院，還以胡氏幽默表示「撥亂反正，正能量」，黃馨慧如果有機會當選，可以幫忙大家撥亂反正，還要讓韓國瑜當選總統，很可信賴的黃馨慧，也可讓韓國瑜好好發揮的總統，大家一起來挺國民黨。

黃馨慧表示，大石里活動中心大家熱心的料理美味，胡志強表示，這裡的菜是八星級，比外面的五星級更強更美味。

(中時 )