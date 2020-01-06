美國狙殺伊朗二把手將領蘇雷曼尼，美伊戰爭一觸即發，外界對於伊朗將以何種方式復仇有諸多揣測，不過伊朗最高領袖哈米尼的顧問德甘昨（5）日表示，伊朗將以攻擊美軍軍事基地的方式親自出馬報仇，同時他表明，德黑蘭已無意再和川普政府重回談判桌。

伊朗政府軍事顧問德甘准將5日指出，伊朗絕對會以軍事方式回擊美國狙殺聖城旅指揮官蘇雷曼尼的事件。

在美國3日狙殺伊朗革命衛隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，美伊衝突再度升溫，外界先前揣測伊朗可能藉由攻打中東美軍軍事基地、由民兵組織在美國本土發動攻擊、發射中短程彈道飛彈、甚至攻擊荷莫茲海峽等方式報復美國，不過伊朗軍事顧問已經表明，復仇計畫將由德黑蘭政府親自執行，並且將以「軍事方式」回擊。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的主要軍事顧問德甘准將（Hossein Dehghan）昨日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，對美國發出最直白的警告，他說伊朗將直接針對美國「軍事基地」進行復仇，強調復仇將不會由附屬的民兵組織發動攻擊，而是由德黑蘭親自執行，「美國、川普總統已經直接對我們展開行動，所以我們也將針對美國採取直接行動。」

呼應伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）先前的警告，要美國為殺害蘇雷曼尼吞下苦果，這些後果不只是1天，也包含接下來幾年，德甘昨日受訪時表示，伊朗並不急著報復，將會謹慎選擇攻擊目標，「我們的回擊將會非常明智、深思熟慮、而且及時，還會起到決定性的震懾效果。」

美國總統川普4日晚在推特嗆聲伊朗，稱伊朗如果攻擊美軍基地及美國公民，華府將毫不猶豫奉送伊朗全新的漂亮設備，更表示如果伊朗再度攻擊，「我們將以前所未見的方式更嚴重地打擊他們。」

對此，德甘強調，是美國先開啟這場戰爭，因此美國應該接受合理的回應，他說，結束這回合戰爭的唯一方式就是美國也受到和他們相同的打擊。

此外，針對過去幾個月來川普及華府不斷吹噓美伊可能重啟談判的說法，德甘回應不可能，他說，「有好幾個原因讓我們不想和目前的美國政府談判，在蘇雷曼尼身故後，兩國間更沒有理由重啟談判或是恢復關係，不可能的。」

專訪中，德甘也表示，即便蘇雷曼尼遇難，不過「全伊朗人都是蘇雷曼尼」，強調2003年以來蘇雷曼尼所領導的「聖城旅」並不會因為他的死而弱化，稱蘇雷曼尼的繼位人選已經和他合作20年，兩人有相同的做事方法。

德甘在專訪中也重申，伊朗並不尋求與美開戰。

德甘是伊朗前國防部長，現任哈米尼主要軍事顧問。

(中時電子報)