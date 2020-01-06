文化大學新聞系主任胡幼偉表示，韓當選總統後，民進黨的舞台，只剩下立法院，所以新立委上任後，一定會搏命演出，大鬧立法院，並與太陽花裡應外合，因此這次必須殲滅民進黨，把他們的立委席次壓到最少，月亮草也就囂張不起來了。

胡幼偉表示，韓開始執政後，民進黨會立刻轉變成革命政黨，以大鬧台灣、奪回政權為唯一目標。他們會以太陽花為前鋒，上街頭喊打喊殺。大家不要怕，韓家軍要發動網路文宣戰，集體呼籲政府不要軟弱退縮，只要民意聲音夠強夠大，太陽花就沒有搞頭。韓家軍要繼續做韓的民間鐵衛軍，鬥爭對象是民進黨立委及太陽花集團。這未來的鬥爭，會比現在更慘烈！

胡幼偉說，韓當選總統後，民進黨的舞台，只剩下立法院，所以，新立委上任後，民進黨立委一定會搏命演出，大鬧立法院，所有事情都杯葛國民黨執政團隊！2008年前總統馬英九高票當選總統後，就是這種狀況。為了長治久安，大家一定要提醒家人朋友，區域立委及政黨票，絕對不能投民進黨！一定要讓民進黨泡沫化，他們才沒有能力在立法院興風作浪！這次必須殲滅民進黨，把他們的立委席次壓到最少，太陽花也就囂張不起來了。

胡幼偉指，韓未來要想順利執政，必須在民間有強大的支持聲音。未來，民進黨立委和太陽花集團會擺出非常兇狠的嘴臉，讓一般民眾害怕。唯一對付方法，就是他們兇，我們要比他們更兇；他們狠，我們要比他們更狠。他說，這一切只是一齣戲！太陽花裝得很兇的樣子，就是要大家先是害怕，然後覺得後悔不該投國民黨。這是他們未來的策略。

(中時 )