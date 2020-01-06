砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）廠全訊科技（5222）公告2019年12月合併營收0.76億元，累計2019年全年合併營收5.7億元，改寫歷史新高，分別較2018年同期成長48.8％與57.9％。

全訊自2019年9月起已連續4個月合併營收均達歷史同期新高表現，主要由於中科院訂單開始出貨，帶動第四季月營收表現都能維持在高檔，亦推升全年創新高，預期今年營運表現在中科院訂單已形明確，加上海外市場拓展順利下，可望維持成長態勢。

全訊為國內唯一的專業砷化鎵（GaAs）整合元件公司（IDM），近幾年在氮化鎵（GaN）產品上亦已開發成功，並有實際產品出貨，公司約9成營收來自國防軍事領域，產品主要應用在電子掃描主動相列雷達、防禦飛彈尋標系統等，商用領域則鎖定無線區域網路與安全監控系統等領域，現並已投入5G基地台所需毫米波功率放大器產品。

全訊表示，2020年營運成長趨勢明確，中科院採計畫性出貨，訂單能見度高，外銷表現亦不俗，公司以少量多樣客製化模組產品為主，考量產能不足已預計今年增建新廠。

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