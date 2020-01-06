因看好台中絕佳地理、投資與產業發展環境，日本五十鈴汽車株式會社（ISUZU）將在台中設立日本境外第一座環保商用車生產基地，今（6日）正式與台中市經發局共同簽署投資策略合作協議書，總投資金額預估將破百億元，至少創造200個高端工作機會。日方表示，最快會在2021年投產，未來也將在台中設置研發與產學中心。

ISUZU為日本最悠久的卡車製造商，生產重型、中型、輕型卡車、公共汽車及汽車發動機，產品行銷全球120個國家和地區，不僅在商用車市場拿下多個市占率第一，更蟬聯香港30多年市占率冠軍。

ISUZU看中台中絕佳地理位置，具備一日往返南北優勢，台中更是台灣機械產業重鎮，匯聚環保商用車材料技術及關鍵零組件廠商，在市府積極招商引資及台中市經發局長張峯源多次洽談下，最終拍板在台中設廠，作為海外發展基地。

ISUZU海外營業第三部部長合田和生，與台中市經發局長張峯源，6日在市府副秘書長朱康震見證下，簽署投資策略合作協議書，將在台中設立日本境外第一座環保商用車生產基地。

合田和生強調，台灣是ISUZU拓展海外版圖非常重要的夥伴，ISUZU有台中這麼大的腹地，可以建造自己品牌的工廠，感到非常光榮，他希望此建廠不僅促進地方經濟，也能在此深耕ISUZU品牌。

張局長表示，2013年ISUZU在台中外埔設置全台唯一的組裝廠，接下來，更將在台中設立日本境外第一座環保商用車生產基地，與台中市長盧秀燕致力打擊空污理念一致，相信有助於帶動空品改善。

張局長感謝ISUZU將台中做為投資首選基地，未來市府將提供單一窗口服務，配合ISUZU投資建廠時程，垂直整合中央，及市府內部相關單位，將簡化、加速投資流程，提供土地、水、電、道路、周邊環境基礎建設等行政協助，攜手打造環保商用車產業鏈，藉以提升台中產業聚落能量。

張局長也說，台中市長盧秀燕上任後，積極拚經濟，市府自2019年10月開始就積極與ISUZU接觸，經努力終於達成階段共識，簽署合作同意書。

除ISUZU百億元投資案外，根據經濟部2019年12月資料顯示，全台278家廠商、投資額8,332億元，台中就占75家、投資額1,560億元，占六都35％，顯見投資人對台中投資環境，及未來發展深具信心。

(工商 )