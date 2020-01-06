宗教聯盟的李奇峰感嘆近來政府以法規為難宗教。(蔡依珍攝)

中華文化復興在理黨的胡文中則主張復興中華文化。(蔡依珍攝)

桃園市第三選區立委公辦電視政見發表會6日登場，民進黨彭俊豪左批國民黨魯明哲仗著鐵票區就缺席重要的政見發表會、右諷時代力量林佳瑋習慣用貼標籤的方式墊高自己，有條不紊細數2屆議員政績跟未來願景，呼籲選民支持，林佳瑋則主打勞工議題，希望在藍綠夾殺下有制衡的聲音。

率先登場的時代力量林佳瑋強調自己不是政二代、沒有政治包袱，主打勞工議題，猛批超時、低薪、過勞，煩惱照顧小孩、長輩長照問題等，主張制定基本工資法等，她也感性提到有勞工連在夢裡面都在修影印機，強調時代力量過去4年不曾因財團壓力而退縮，允諾要做勞工堅強後盾，她也感嘆參選過程以來感受到小黨資源跟藍綠的差異，唯有3個時刻感受到公平：所有候選人政見發表時間相當、政見印在選舉公報上欄目大小一樣、1月11日每個候選人印在選票都一樣大，呼籲選民在藍綠夾殺下選出制衡的聲音。

民進黨彭俊豪則感性表示：「身為戰事沒有怯戰的權力！」毅然決然投入藍營鐵票區選戰，相信用誠懇的態度、從一而終的服務熱情可以翻轉中壢。他也批對手魯明哲靠鐵票輕鬆當選、缺席政見發表會，未來將不會珍惜人民託付，並以轉戰第六選區的立委陳學聖為例，「中壢選出來的立委長期不在中壢，甚至在國會對中壢的建設投下反對票，這樣的立委多一個不如少一個！」

身為前立委彭添富的兒子，從政路上也遭受非議，彭俊豪也藉機澄清，參選立委並不在人生的規畫中，而是承接責任、挑戰強敵的艱難決定，但對手卻扭曲抹黑成政客騎驢找馬、尋求往上，諷刺：「沒有人會為自己找一個這麼吃力不討好的工作！」狠批對手林佳瑋打著勞權、平權的進步價值，卻用他無法選擇的出身強力攻擊，貼上政二代的汙名化標籤、抹煞所有的努力，他細數兩屆市議員的政績，幫助湯臣預售屋自救會、整建埤塘改善上下游的淹水問題、更協助電競、街舞、棒球、輕艇和滑板等青年尋找表演機會與舞台，建構充滿多元文化與活力的青年城市，相信實際的政績能打破似是而非的謊言。

彭俊豪也提出立委政見，包括普設公辦托嬰，推廣「定點臨時托育」、「保母宅急便」機制、檢討屯房稅和實價登錄2.0、增加預防醫學及老人失智防治預算、增加社工人力與福利等，並積極爭取不公平的統籌分配機制、加倍投資桃園市地方產業創新研發推動計畫資源、穩健推動捷運三心六線。

宗教聯盟的李奇峰則指出近年國家政策影響宗教自由讓他們興起從政念頭，希望在憲法保障下訂定宗教法，強調德國也有宗教參政前例，他舉政府以法規為難宗教的例子，指出在環保意識下減少燒金可以接受，但不該把紙錢跟垃圾一起燒，直言這是幾千年來流傳下來的文化價值，應該尊重傳統、設置專爐。中華文化復興在理黨的胡文中則主張復興中華文化、吸引國際人才、促進產業升級與多元化，希望傳承文化價值。

(中時 )