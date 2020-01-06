何欣純何欣純也以書面聲明回應，指稱莊是為搶救選情、惡意抹黑，且已經提告，要求司法還她清白。（馮惠宜攝）

台中七選區委候選人莊子富6日大動作召開記者會，指對手何欣純夫婿謝姓建築師疑涉行賄，要求何欣純說清楚、講明白。（馮惠宜攝）

台中七選區委候選人莊子富6日大動作召開記者會，指對手何欣純夫婿謝姓建築師104年涉嫌違反利益迴避法，沒收了非法所得950萬，另外罰緩的950萬，108年又涉違反貪污治罪條例遭起訴，質疑何欣純「老公在做什麼？你都不知道嗎？」並秀出「權越大、貪越大」的海報，要求何欣純說清楚、講明白；對此何欣純書面回應：子虛烏有、惡意抹黑，已請律師正式提告，讓司法還她清白。

莊子富6日在其父莊文勤、以及前台中市議員，也是律師身分的洪嘉鴻陪同下一起召開記會，指謝姓建築師104年，涉嫌違反利益迴避法，沒收了非法所得950萬，另外罰緩的950萬，謝姓建築師雖然提出行政訴訟，被最高行政法院再審駁回；除該案外，而108年8月又疑因涉及伸港鄉公所辦理第三納骨塔工程弊案，答應行賄提供回扣，遭彰化地檢署起訴。

莊子富說，謝為何欣純老公，民意代表既然可以毫不避諱，國庫通私庫，沒有被查出來的不知道還有幾項？要求何欣純出來說清楚講明白。

其實在召開記者會前在大里、太平地區已出現署名莊子富三問何欣純的布條與夾報，何欣純已在日前搜證及委由律師對莊子富、莊文勤提出違反選罷法告訴；對此國民黨黨部主委顏文正則回應鐵證如山，而莊文勤也表示，事實就是事實，告他做什麼？

何欣純也以書面聲明回應，指稱莊是為搶救選情、惡意抹黑；針對108年伸港鄉第三納骨塔案他事前完全不知情，且為彰化縣長王美惠任立委時服務處秘書、國民黨籍伸港鄉長主動索取回扣，致廠商、建築師牽涉其中，自始自終都與她的職權無關。

(中時 )