2019年，全球醫療產業併購活動頻繁，帶動醫療類股股價逐步走高，其中，與創新醫療相關的ETFx健康科技指數，累計超過4成。法人指出，隨著AI人工智慧、基因體學等技術突飛猛進，將吸引傳統製藥、生技公司目光，併購題材可望延燒，為獲利、股價帶來推升動能。根據研究機構Dealogic調查顯示，全球製藥、生技業者在2019年已投注3420億美元，收購中小型的醫療設備、服務相關公司，藉此擴充產品線，該交易金額超越2016年的2150億美元水準，刷新歷史紀錄。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，過去兩年，醫療產業整併活動一度降溫，但2019年又再度轉熱，主要是因為AI人工智慧、基因體學、免疫療法等新技術出現，而且發展越來越成熟，吸引傳統製藥與生技公司的目光。

例如：日本製藥公司Astellas Pharma，在2019年底，宣布以30億美元收購美國生技公司Audentes Therapeutics，鎖定其基因治療技術；另外，網路巨頭Google，雖然非傳統醫療公司，卻在同年11月，砸下21億美元買下智慧手錶領導品牌Fibit，看準背後的3.5兆美元醫療數據商機。

常李奕翰表示，過去的醫療併購題材，大多是因為專利藥即將到期，或市場上相似藥品競爭壓力大，大型藥廠透過收購對手的方式，維持市場主導地位。然而，近年的併購題材跳脫過去思維，轉為收購正在開發中或已開發成功的創新醫療產品。

常李奕翰表示，藥廠不用從頭開始研發新療法，直接取得新產品或技術，加快開發速度，為中長期發展鋪路，也為醫療產業帶來更大成長機會。市場分析師預估，S&P 500醫療類股明年營收、獲利將分別成長6.4%、8.6%，而創新醫療產業增幅將更大，上看15.1%、32.2%，潛力值得期待。

(時報資訊)