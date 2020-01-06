為阻擋中國在人工智慧占據先機，據路透報導，美國商務部下屬的工業和安全局（BIS）日前公布，6日起，美國企業出口地理空間圖像軟體時必須先得到許可，品項包括應用於智慧化傳感器、無人機、衛星和其他自動化設備的目標識別軟體（無論民用或軍用）都在限制範圍之內。專家表示，這確實會影響中國產業鏈形成，但也會促進中國產業發展。

這項措施是美國商務部根據《2018年出口控制法案》授權頒布的第一項措施。該法案授權商務部製定相關規則，加強對敏感技術出口的監管，以保護美國經濟和安全等方面的利益，儘管這項新措施沒有具體說明哪些國家在列，但輿論認為，這些國家主要是針對中國、俄羅斯和伊朗等被美國認為存在貿易問題的國家。

美國智庫國際戰略研究中心（CSIS）副總裁、資深網絡安全研究員詹姆斯．路易斯表示，美國政府想阻止美國公司幫助中國研發更好的、可用於軍事用途的人工智慧產品。

事實上，美國已不是第一次試圖對中國進行所謂的技術封鎖和限制，早在2017年，美國政府就曾想加強對中國在矽谷投資的審核，以預防敏感技術外流；2018年，美國又在高端晶片領域對中國相關企業實施禁售和管制；最重要的是，在2019年5月，美國商務部先將華為等中國公司和機構列入「實體清單」，隨後又在10月將海康威視、大華股份、曠視科技等公司列入「實體清單」。

有科技業人士表示，2019年美國主要是針對硬體，尤其是晶片進行防堵，2020年將會轉向軟體限制。

不過，對於美國加強對企業出口產品給中國科技業的限制，業內出現不同的聲音。有業者認為這不僅是傷害中國，也會影響美國發展；美國若放棄中國市場，會因市場萎縮導致利潤不足、競爭力下降，反而有利於中國以及歐洲、日本、韓國等競爭對手。

通信行業資深專家項立剛也表示，毫無疑問，中國是全球人工智慧軟體最大的市場，不過目前產業鏈尚未形成，因此美國限制出口確實會有阻礙，不過從另一個角度看，這確實也會激發中國的自主研發能力，長遠來看是對中國有利的。

(旺報 )