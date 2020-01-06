京城銀（2809）力克認列綠能呆帳衝擊，2019年獲利恢復成長，今年持續強化企業金融、數位金融服務，力拚獲利表現重返高峰。京城銀今日不畏大盤重挫百點，開高後量增穩揚逾1％，截至11點55分最高上漲1.91％至34.7元，創前年6月初以來19月波段高點。

京城銀2019年12月自結稅前獲利6.22億元、稅後淨利5.48億元，稅前每股盈餘0.55元、稅後每股盈餘0.49元，創近10月高點。全年稅前獲利39.03億元、稅後淨利33.99億元，分別年增9.25％、18.13％，稅前每股盈餘3.43元、稅後每股盈餘2.99元，自近7年低點回升。

京城銀因連踩大同集團旗下子公司華映、綠能2地雷，分別於2018、2019年認列16.4億元、25.1億元呆帳。不過，京城銀在既有業務基礎上，積極推展各項創新金融服務方案、加速數位轉型進度，使去年整體獲利仍恢復成長。

同時，京城銀受惠台商回流、全球主要央行貨幣政策趨於寬鬆等利多，使中小企業放款占比5年來自3成跳升至超過5成，成長將近1倍，在利息及手續費收入、投資收益同步增加，帶動去年全行總資產規模放大至2800億元，維持穩健成長。

展望今年，為因應客戶需求並接軌全球金融發展，京城銀延續去年積極布局企業金融、數位金融服務2大業務方向，升級推出第3波美元定存專案瞄準外幣理財需求，以及針對企業用戶使用的短期活存、定存專案」，搶搭台商回流熱，盼繳出更亮麗的經營實績。

京城銀2010年以來獲利表現顯著提升，2012～2017年每股盈餘均逾3元，惟受限法定盈餘公積未達資本額，按銀行法規定配息至多僅能1.5元。雖然前年獲利因踩雷華映而下滑，但截至去年第三季，法定盈餘公積已達104.18億元、未分配盈餘達133.14億元。

同時，京城銀適時買回庫藏股進行微幅減資，截至去年10月底實收資本額為133.12億元，差距持續縮小。配合去年獲利表現恢復成長，以此推算，今年法定盈餘公積可望超越資本額，使明年現金股利配發突破1.5元限制。

(時報資訊)