蘋果多年來持續為 iPad 以及 iPod touch 等新品在線上商店提供免額外付費的雷射雕刻服務，而全球熱賣的 AirPods 耳機也名列其中。2019 年底，蘋果官網正式開放 AirPods Pro 預購，且根據最新資訊，可適用於 AirPods (第二代)以及 AirPods Pro 的雷雕服務，新增了表情符號以及十二生肖的選項，完全狙擊了華人農曆新年的喜好，有興趣為你的親朋好友送上 AirPods 作為心意的朋友，不可錯過。

根據蘋果官網，如今透過官網訂購 AirPods Pro 以及 AirPods(第二代)，都可提供免費的鐫刻服務。而不同於適用於 iPad、iPod touch 以及第二代 Apple Pencil 的鐫刻服務都只能刻字，AirPods Pro 以及 AirPods 上的鐫刻服務現在可以選擇多達 31 種表情符號以及十二生肖的符號。熟悉 Animoji 動畫表情功能的果粉應該會很熟悉，提供給 AirPods Pro 以及第二代 AirPods 的鐫刻服務中的十二生肖，正是 Animoji 當中的動物系列，以十二生肖對於華人的意義來說，這項服務格外有亮點。當然，如果不選擇鐫刻十二生肖，當然也可以選擇笑臉、星星、愛心等表情符號，或者直接刻上名字或對對方來說別具意義的字詞。

蘋果針對 AirPods Pro 以及 AirPods 推出雷雕十二生肖及表情符號的服務，此為可選擇的表情符號清單。(摘自蘋果官網)

除了可在產品上直接鐫刻表情符號、十二生肖或是文字外，在蘋果官網上購買的產品，也可加上裝箱單送禮祝賀詞(免費)。若要額外的禮品包裝，則再加上NT$180就能辦得到。如果你身邊的親朋好友們特別喜愛蘋果的產品，巧妙透過鐫刻服務以及送禮祝賀詞，能打造一個貼心的專屬禮物。

(中時電子報)