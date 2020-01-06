交通部觀光局今（6）日表示，2019年全年國際旅客達1,184萬人次，較2018年1,107萬人次，成長7％。其中包含日本市場在去年12月9日首度突破200萬人次大關，日韓市場均同步再創新高，成長率分別約為一至二成，新南向18國成長幅度約6％，顯示觀光局成功開拓多元市場。

但值得注意的是，2019年全年陸客為271萬人次，僅較2018年270萬人次，微幅成長0.5％。

觀光局說，綜觀過去一年，整體來臺旅客約成長77萬人次，實屬不易，在世界各國競爭激烈的觀光市場環境，台灣穩定爭取更多樣客源，朝「增加國際行銷管道、加強重要潛力客源設點深耕」及「擴大跨國跨域跨業合作、提升台灣觀光國際競爭力」兩大方向積極布局。

首先，在國際宣傳及設點深耕部分，觀光局說，台灣提供不同特定主題獎助推升業者送客意願，例如包機獎助，去年第4季推升日韓飛花蓮包機共38班次；另韓國江原、日本松山開出新直航台灣航班。

觀光局說，還有去年透過新設2個駐外辦事處（胡志明市及倫敦）及5個台灣旅遊服務處（莫斯科、雅加達、紐西蘭奧克蘭、雪梨、溫哥華），推升當地對台灣觀光旅遊印象及協助當地業者販售台灣旅遊產品。

其次，在擴大跨國跨域跨業合作方面，觀光局提到，活絡雙邊觀光交流，在台日、台韓觀光雙邊合作會議結合旅遊展銷會，加速觀光經驗交流也加強彼此送客能量；結合學術研究力量與高雄餐大、高雄科大、海洋大學等三校簽訂郵輪研究合作計畫及成立臺灣郵輪研究發展中心，並持續透過亞洲郵輪聯盟(ACC)擴大在全球及亞洲市場宣傳。

而國內部分，觀光局表示，則是整合提升台灣觀光資源多樣豐富性，分與國家表演藝術中心、鐵道及山岳森林單位、修學旅行教育、會展獎勵旅遊、郵輪公司與港埠管理等單位成立跨域合作平台，進行資源觀光化及宣傳國際化，提供國際旅客更多元來台旅遊的選擇。

展望未來，觀光局指出，將依據「Tourism 2030全國觀光政策發展論壇」決議，以觀光立國的發展願景，確立觀光主流化的施政主軸，人人心中有觀光、部會齊心拼觀光，爭取更多元、質量均俱國際客源市場。

(工商 )