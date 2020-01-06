波灣風雲再起，台新投顧總經理李鎮宇針對近期中美貿易戰、美伊關係緊張等重要事件進行分析，他認為，中國對伊朗支持，並不會影響中美15日的貿易戰簽署，另也認未來發生大型戰爭機率偏低。

針對近日發生的四項國際重要事件，李鎮宇分析：

第一、中國對伊朗的支持，會不會影響1/15的條約簽署？兩件事綁在一起機率不高。原因一、自美國退出伊朗核協議，中國就未參與制裁，陸續從伊朗進口原油，中國與美國在伊朗向來站在對立面，因此此次對抗，尚在市場預期之內，並非意外。

原因二、目前中國經濟才剛出現回溫跡象，中國應不會為了挺伊朗而冒險，差不多就是先呼籲冷靜；原因三、美中雙方現在都需要這份協議。

第二、第三次波斯灣戰爭發生的可能性多高？李鎮宇指出，大型戰爭機率偏低，對伊朗而言，正面衝突、大型戰爭勝算低，其他措施反而對美國打擊較大，如提高濃縮鈾濃度、游擊戰、煽動民兵襲擊美國相關組織和設施，或藉恫嚇影響美股。若真發生戰爭，則或不利川普未來選情，布蘭特油價有機會達每桶80美元以上，屆時全球經濟衰退機率上升。

分析過去二次波灣戰爭：第一次波斯灣戰爭，自入侵科威特後，油價2個半月共上漲156％（由16美元漲至41美元），標普跌23％（由368點跌到298點），但約4個月後標普、油價回到原點；第二次波斯灣戰爭，在美軍正式攻打前，油價前3個月就上漲45％，美軍正式攻入伊拉克後，油價拉回。標普也是先跌後漲。

第三，針對油最新的看法？李鎮宇表示，對油價看法暫不變，基本情境下第1季布蘭特均價69美元，區間上緣77美元；樂觀情境下，第1季均價76美元。油價達80美元以上可能對景氣有較顯著影響。

第四個是針對澳洲的火災，李鎮宇分析，主要影響為澳洲農產、能源：澳洲小麥為世界上第七大出口國；而大火致空氣品質下降，政府會有壓力加速能源相關政策改革。

(工商 )