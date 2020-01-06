國民黨總統候選人韓國瑜今（6）日親自召開「1/9 凱道勝利晚會宣傳」記者會，「1月9日凱道大會師、勝利晚會」，15位黨籍縣市長將出席力挺韓國瑜，此外，北北基的立委候選人將合體登場，歷任黨主席連戰、馬英九以及現任主席吳敦義也都會到場力挺。

包含國民黨副主席兼秘書長曾永權、台北市黨部主委黃呂錦茹、新北市黨部主委李乾龍以及高雄立委候選人陳美雅、韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新，上午均出席這場記者會。表達勝利晚會三大訴求：「號召百萬庶民上街頭」、「藍軍大團結，知識青年大集結」、「夜襲歌詞密碼啟動」。

韓國瑜宣誓，「1月9日正式密碼啟動！」他表示，所有支持韓國瑜好朋友已經等這一刻非常長的時間，如同夜襲最後四句歌詞密碼「只等那信號一亮，只等那信號一響。我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」。他懇請所有支持韓國瑜的好朋友，1月9日踴躍站出來，讓大家聽到支持的聲音，表達對中華民國的信念與熱愛。

「台北市與新北市已經準備好了！」台北市黨部主委黃呂錦茹與新北市黨部主委李乾龍一起表達雙北已經做好最後的衝刺準備。黃呂錦茹表示，「在凱道的前進總統府大惠師活動，台北市準備好了！」，目前已經向全體黨員與支持者發出韓國瑜的穿雲箭，射向台北市的天空，並強力號召庶民一起站出來。

李乾龍則強調，期待去年9月8日三重疏洪道的盛況，能於1月9日凱道重現，這是全民引頸期盼的活動，「我們會全力以赴，號召熱愛中華民國的同胞共同支持韓國瑜前進總統府」。

記者會最後，韓國瑜及與會人士共同高喊「百萬庶民站出來」、「台灣安全，人民有錢」口號，呼籲鄉親們一起加入韓國瑜的勝利晚會，希望大家共同把票催出來，送韓國瑜前進總統府。

(工商 )