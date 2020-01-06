印尼電視台報導，首都雅加達一棟5層樓高的建築今晨部分塌陷，至少造成8人受傷，多人受困其中。

法新社報導，目前尚不清楚這起事故是否造成人員喪生，也不清楚是否與上週在大雅加達地區發生的洪患有關。

這起致命洪患已造成60多人罹難。

(中央社)