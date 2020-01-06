90歲的張姓老翁迷途，太平派出所員警順利助老翁返家。（台中市太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

家旁的芒果樹成為返家關鍵線索！日前1名家住太平區的近90歲的張姓老翁午後徒步外出散步，未料竟迷途在離家約3公里外的中平路附近，直到傍晚6點多一人累坐在路旁騎樓下，所幸太平派出所員警巡邏發現並上前關懷，老翁虛弱的語氣向員警表示，「家住坪林中山路，家旁邊有一棵大芒果樹。」這時機警的兩位員警透過這關鍵的「芒果樹」縮小範圍，最後帶著老翁至口述的地標查訪，終於順利住老翁返家。

太平警分局太平派出所警員何威廷、楊子樺日前下午6點多執行巡邏勤務，巡經中平路與中平九街口發現一老翁虛弱的坐在路旁騎樓下，兩人趕緊上前關懷，老翁因年邁記憶有些模糊，對於自己的身分無法表達清楚，貼心的員警先安撫情緒，過程中老翁頻用閩南語表示自己住「坪林中山路，家旁邊有一棵大芒果樹。」

何、楊2人心想中山路沿線何處會有芒果樹，加上考量老翁的體力負荷，研判應該是住在中山路1段沿線的果園附近，於是就帶著老翁至該處附近挨家挨戶詢問，忽然有一對頭戴安全帽的中年夫婦在家門外向巡邏車揮手示意，一看到父親就坐在警車上大為驚訝，原來夫妻兩人正準備騎機車到派出所報案，見到父親平安無恙，頻向警方表示謝意。

老翁的女兒表示，下午看到父親外出散步，以為很快就會回家，結果到晚餐時間尚未發現蹤影，在住家附近又找不到人，於是就跟丈夫兩人正準備到派出所報協尋，事後聽到警方說明發現經過後，非常感謝員警的熱心為民服務，近期會再多注意父親起居動態。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有高齡長者或失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )