沙丁龐客劇團-兒童小丑戲劇營將於2月登場。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

沙丁龐客劇團-兒童小丑戲劇營將於2月登場。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

台中市葫蘆墩文化中心將與默劇團｢沙丁龐客｣合作，於寒假期間2月1日及2日兩天，規畫｢兒童小丑戲劇營｣，透過3小時趣味肢體訓練，創造一個充滿想像力戲劇世界。

｢兒童小丑戲劇營｣由專業講師以生活中使用的物件，引導孩子從觀察中模擬，從動作分析開始，肢體操練、默劇動作、無實物表演、動作張力的掌握，到最後幻境構築，帶領孩子體驗表演藝術的神奇魔力，並特別安排一場精彩默劇演出。

活動於2月1日及2日周六日兩天上、下午，為小2至小6學童規畫4場次｢兒童小丑戲劇營｣，研習費用400元，並開放給參加文化中心109年度各項兒童研習課程小朋友75折優待，報名請洽葫蘆墩文化中心服務台或兩廳院售票系統。

｢沙丁龐客｣是台灣首屈一指默劇團，成立於2005年，藉由面具、小丑、歌舞、默劇、物件和體操等元素，融合街頭戲劇、馬戲與肢體劇場等形式，打造屬於當代東方的大眾劇場。劇團以多部精彩作品深受矚目，近年以「再一次・美麗人生」戲劇小丑系列作品至全國巡演20多場，佳評如潮，成為全臺唯一以戲劇小丑為創作特色的代表團隊。

(中時 )