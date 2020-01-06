總統府國策顧問田詒鴻（左一）、民進黨美西黨部主委許維鈞（右二）為蔡易餘加油打氣。（張毓翎攝）

海外台僑助選團今天到嘉義縣朴子市，為民進黨嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘助選；蔡易餘表示，台僑助選團這次不僅返台投票，也組成助選團，其中不少成員也是嘉義的鄉親，目前台美關係穩定，美國支持台灣，也信任蔡英文總統的領導，讓台灣穩健走著民主這條路，未來也要做好國防、拚好經濟，是大家要一起努力的目標。

將近150名加拿大及美國台僑組成助選團，選前返台為爭取連任的蔡英文總統與民進黨候選人助選；發起台僑助選團的總統府國策顧問田詒鴻表示，上次選舉對小英總統有期望，不過，這次很多人覺得對台灣有「危機感」，如香港反送中讓他們感觸很深。

田詒鴻說，他們在海外住幾十年，對台灣年輕一代感到憂心，希望年輕朋友知道未來前途在哪裡，美國和台灣關係是有史以來最好的，像是去年小英到美國訪問，在外館可公開演講等，美國不僅在中央政府，包括參、眾兩院議員，對小英都有高度信任。

民進黨美西黨部主委許維鈞表示，目前最能維持台海穩定的人選是蔡英文，前幾天黑鷹直升機事件，美國在台協會第一時間就發布訊息穩定台灣局勢，在經貿上台灣一直依賴美國發展，過去馬英九時代有點傾中，造成經濟上失衡。

許維鈞強調，美中貿易戰對於對岸的影響，間接影響台灣，但在小英領導下，將危機變成轉機，美國對台灣的支持從科技到國防，是台灣未來20年發展重點之一。

(中時 )