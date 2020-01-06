藝人明道的林姓胞兄5日被發現陳屍北市內湖山區，一旁樹下躺著妻兒，士林地檢署檢察官今天上午相驗遺體，現場跡證顯示妻兒是遭人勒斃，而林男則是自縊死亡，並從手機簡訊內，發現林有輕生的念頭，並採集一旁保溫瓶的液體化驗，將後續調查釐清，預計8日下午2點在板橋殯儀館解剖。

檢警相驗，初步研判死亡時間是4日下午到5日清晨，現場留有有1輛機車，懷疑是3人共乘，停在土地公廟旁後，再徒步上山，而妻兒頸部的勒痕，疑似是遭到林男加工自殺，林行兇後再以繩子上吊身亡。

檢警在現場並未發現遺書，不過，從林的手機訊息，提及在外積欠大筆債務，透露輕生念頭，告訴好朋友「不要來找」，至於是否被逼債帶著妻小走上絕路，檢警還要後續調查。

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