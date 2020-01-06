街，全程不但搭乘國安局提供的防彈掃街車，而且也接受建議全程穿上防彈背心，總統府侍衛長鐘樹民中將與特勤中心副指揮官周廣齊中將也都身穿防彈衣亦步亦趨緊跟，確保競選過程安全。

據了解，由於各候選人都有編配維安編組，因蔡英文是現任總統，維安規格更為嚴密，為了做到絕對萬全地步，特勤中心特別建議小英穿上防彈衣，而小英也都從善如流，特勤中心副指揮官周廣齊自己也穿著防彈衣也全程進行緊盯。

總統府侍衛長鐘樹民中將身穿防彈衣與小英搭乘同一部掃街車,隨時緊盯安全佈署狀況。(戴志揚翻攝)

掃街過程中，周廣齊搭乘第二輛防彈掃街車緊跟小英搭乘的第一輛防彈掃街車後方，全程瞻前顧後，掌握整個道路周邊警衛佈署與現場周遭狀況。總統府侍衛長鐘樹民中將也同樣身著防彈衣與小英共乘同一部車，站在小英的後方進行指揮。

據了解，未來幾天的全省掃街行程，周廣齊與鐘樹民兩大特勤巨頭，都會循此模式跟車督導勤務。

至於韓國瑜與宋楚瑜兩組候選人，特勤中心也希望兩組候選人能在掃街與進行公開造勢活動時，聽從維安人員建議穿上防彈背心跑行程。

(中時電子報)