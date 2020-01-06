因性侵前女友遭判刑4年半的蕭姓男子，出獄後與顏姓女子結婚又離婚，他因懷疑對方另結新歡，前年持刀砍殺顏女及她的女兒，顏女因血胸休克死亡；歷審考量蕭男犯後坦認犯行、非全無悔悟之心，依家暴殺人等罪將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

蕭男因女友與他分手心有未甘，他以散布裸照為要脅，迫使前女友與他發生性關係，2008年蕭男被依強制性交等罪判刑4年半定讞，2013年12月16日執行完畢出獄，之後從事水果批發，並與顏姓女子結婚育有1女，但2017年離婚。

蕭男因認為顏女與其他男子交往，違反保護令禁令，持刀砍殺顏女及她的大女兒，行凶後與警方對峙，經警伺機制伏將他當場逮捕。

犯後蕭男辯稱因認為對方另結新歡，幾乎失去理智才犯下大錯，求法官減輕其刑。但法官認為他曾性侵前女友又再度犯案，顯未能尊重了解伴侶均為獨立個體，而視為係其個人所有物，不符合減刑規定。

歷審考量死者大女兒希望蕭男能在獄中反省久一點，還其母一個公道，且他經鑑定有衝動性人格，再犯暴力案件的風險屬中高，及他犯後終能坦認犯行，非全無悔悟之心等一切情狀，將蕭男判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )