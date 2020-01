陸劇《陳情令》去年播出後,受腐女粉絲喜愛,成功捧紅男主角肖戰、王一博,被暱稱為「2Wish」情侶檔的泰國男星Mean(洪天逸)和Plan(林樂杰),也因泰國正宗BL腐劇《不期而愛》暴紅。

Mean(洪天逸)和Plan(林樂杰)自去年5月起陸續在韓國、緬甸、越南、曼谷等地舉辦見面會後,宣布將在3月14日白色情人節於台北ATT SHOWBOX舉辦《2 Wish White Day Fan Meeting in Taipei》見面會,祭出「1 VS 2Wish 30秒互動」的VVIP規格,圈住台灣粉絲的心。

改編自泰國最強腐女作者MAMA的當紅小說《My Accidental Love is You》,泰劇《不期而愛》描述大學中八位性格迥異的男生,展現他們懷抱不同的夢想,走出各自截然不同的人生。這部戲找來一群顏值破表的新生代小鮮肉參演,2018年8月在泰國GMM25播出後大受歡迎,2019年3月泰國LINE TV重播更創造逾1.8億的點擊次數,在韓國Korean Updates獎項中拿下「亞洲年度戲劇獎」,捧紅戲中的情侶檔Mean(洪天逸)、Plan(林樂杰)。

因戲結緣的Mean(洪天逸)和Plan(林樂杰),在《不期而愛》中無法如願在一起,但粉絲依然根據全名諧音,為他們取名「2Wish」情侶檔。Mean(洪天逸)為偶像團體Ultimate Troop成員,Plan(林樂杰)則為樂團Tempt的鼓手,雖然平常各自以團體方式活動,但只要合體為「2Wish」就特別火、互動也格外高甜,每每狂灑狗糧展現「眼中只有彼此」的親密舉動外,各自在IG上發合照Tag對方時,還會傲嬌頑皮註明「被迫發的」。

左為MEAN,右為PLAN。宏海娛樂提供

(中時 )