陸劇《陳情令》去年播出後，受腐女粉絲喜愛，成功捧紅男主角肖戰、王一博，被暱稱為「2Wish」情侶檔的泰國男星Mean（洪天逸）和Plan（林樂杰），也因泰國正宗BL腐劇《不期而愛》暴紅。

Mean（洪天逸）和Plan（林樂杰）自去年5月起陸續在韓國、緬甸、越南、曼谷等地舉辦見面會後，宣布將在3月14日白色情人節於台北ATT SHOWBOX舉辦《2 Wish White Day Fan Meeting in Taipei》見面會，祭出「1 VS 2Wish 30秒互動」的VVIP規格，圈住台灣粉絲的心。

改編自泰國最強腐女作者MAMA的當紅小說《My Accidental Love is You》，泰劇《不期而愛》描述大學中八位性格迥異的男生，展現他們懷抱不同的夢想，走出各自截然不同的人生。這部戲找來一群顏值破表的新生代小鮮肉參演，2018年8月在泰國GMM25播出後大受歡迎，2019年3月泰國LINE TV重播更創造逾1.8億的點擊次數，在韓國Korean Updates獎項中拿下「亞洲年度戲劇獎」，捧紅戲中的情侶檔Mean（洪天逸）、Plan（林樂杰）。

因戲結緣的Mean（洪天逸）和Plan（林樂杰），在《不期而愛》中無法如願在一起，但粉絲依然根據全名諧音，為他們取名「2Wish」情侶檔。Mean（洪天逸）為偶像團體Ultimate Troop成員，Plan（林樂杰）則為樂團Tempt的鼓手，雖然平常各自以團體方式活動，但只要合體為「2Wish」就特別火、互動也格外高甜，每每狂灑狗糧展現「眼中只有彼此」的親密舉動外，各自在IG上發合照Tag對方時，還會傲嬌頑皮註明「被迫發的」。

左為MEAN，右為PLAN。宏海娛樂提供

(中時 )