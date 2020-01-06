蔡依林「Ugly Beauty」台北站六場演唱會5日順利落幕，會後慶功宴受訪，Jolin回顧從去年11月中開始準備演唱會，開心表示：「真的覺得時間過很快，怎麼感覺才在第一場，很奇妙的速度。每一天上台前，我都想像我在家裡放鬆的感覺，才能抒緩自己的緊張，真的是如夢一場。」最難忘每天在台上，出場前開門的那一煞那，「覺得很幸福，很多人在台下等我，大家都像我的光明燈，我不需要感到害怕」。

演唱會結束後她只想好好休息，「穿著睡衣躺在沙發上、當個平凡女生」；對於六場演出最辛苦的場次？她表示去年12月31日當天一度不想上班，因跨年夜延至晚間9點半才開唱，她事前總彩了一次，等於一天內唱了兩場，加上開唱時間與她作息違合：「我是早鳥型的人，所以晚開場，有種凋零的感覺。」

昨晚最後一場，Jolin露腿狂撩五月天阿信，但兩人互動舉止都點到為止，她表示：「阿信他有點害羞，所以我就停住了。」有趣的是，蔡依林其中一套鑲鑽旗袍造型，被吳青峰比喻成座艙長，蔡依林笑說：「小美（江美琪）昨天來看，說她一看到我從舞台升起，馬上就大笑，都是青峰害的。」

(中時 )