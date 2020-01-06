第77屆金球獎頒獎典禮於台灣時間6日上午9點登場，電影方面，飾演《小丑》的瓦昆菲尼克斯6度提名第2次獲獎，奪下電影戲劇類影帝。芮妮齊薇格7度提名，靠《茱蒂》拿下第4座金球獎影后。最佳影片為《1917》，導演也由3度提名的山姆曼德斯（Sam Mendes）靠《1917》奪獎，他上台特別感謝台下的馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）。

瓦昆菲尼克斯。（取自官方）

泰隆艾格頓（Taron Egerton）靠《火箭人》得到喜劇類影帝，他上台當然感謝電影原型本尊艾爾頓強，認為能演出這部片是莫大榮耀，「出演這部電影改變我的人生，可以飾演真的是很喜悅的事，是我人生最驕傲的事。」最後他將獎獻給台下的母親。影后由以亞裔故事為主的《別告訴她》的奧卡菲娜得獎，奧卡菲娜為首位亞裔女星獲此殊榮。

布萊德彼特7度提名，終於奪下第2座金球獎，時隔20年再抱一座演技獎。他上台領男配角獎除了感謝導演昆汀塔倫提諾，不忘虧搭檔李奧納多狄卡皮歐，用《鐵達尼號》的梗開李奧納多玩笑。他也開自己感情生活玩笑，「本來我想帶媽媽來，但在座的人都告訴我說不對你在約會啊！」

《寄生上流》（Parasite）果然不負眾望拿下最佳外語片，導演奉俊昊上台時表示：「很驚艷！當大家可以跨過語言的屏障，就可以看到世上很多好電影。其實光是提名，跟這些影片一起，我就已經覺得很榮耀了。我們共通的語言就是電影，謝謝大家。」

奧卡菲娜。（取自官方）

8度提名的蘿拉鄧恩，雖然曾以《美麗心計》拿下第75屆金球獎最佳劇集、迷你影集及電視電影女配角，但這次終於憑《婚姻故事》中離婚律師這個角色，奪得電影類女配角，52歲的她上台感謝：「我第一次站在這裡是14歲，今晚還可以站在這裡真的很美好。」她幽默說：「我們渴望為無聲者提供聲音。多虧了出色的導演，我才能做到了這一點，向離婚律師致敬。」

拿下原創歌曲獎的艾爾頓強，與作詞搭檔伯尼陶平（Bernie Taupin）一起上台領獎，艾爾頓強感動地說：「我們一起創作了50年，從來沒有一起拿過葛萊美或是任何獎項。感謝一同入圍者，也認為他的歌曲不只是重新演繹，更是配合電影重新製作。」一同競爭獎項的泰勒絲也在第一時間起身大力鼓掌。

泰隆艾格頓。（取自官方）

憑《從前有個好萊塢》奪下最佳劇本的昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino），上台表示：「哇！我不敢相信我拿獎了，這獎座真的很可愛，我要把獎座特別獻給幕後人員，我有不可置信的卡司，李奧、布萊德、瑪格等人替電影加入太多養分，還有我要感謝我的孕妻，她正在收看！」

最佳動畫由《大冒險家》跌破眼鏡擊敗《冰雪奇緣2》、《馴龍高手3》、《玩具總動員4》等勁敵抱走獎座。

電視方面，戲劇類最佳男主角是《繼承之戰》的布萊恩考克斯（Brian Cox），《繼承之戰》也奪下最佳戲劇類影集。最佳女主角是奧莉維亞柯爾曼，她以《王冠》帶走第3座金球獎后座，她上台先是深吐一口氣，接著說：「看到大家真的很興奮，謝謝大家讓我上台。在過去的一年中，我覺得自己好像過著別人的生活，所以現在我也好像覺得自己是替別人拿獎。」

布萊德彼特。（取自官方）

音樂及喜劇類最佳女主角是菲比沃勒布里奇（Phoebe Waller-Bridge）憑自編自演的《倫敦生活》奪獎，她在台上感謝跟同劇男星安德魯史考特的化學作用，讓她才能順利得獎，同時影后、入圍戲劇類女主角的奧莉維亞柯爾曼也在台下流露出感動神情。《倫敦生活》也奪下最佳喜劇類電視影集。

羅素克洛（Russell Crowe）在典禮開始就以《最響亮的聲音》拔得頭籌抱走迷你影集／電影電視最佳視帝。6度提名2度奪獎的蜜雪兒威廉絲，在《佛西與沃登》有精彩表現，她在台上大聲也再度倡導女權，「身為一位女性，也許會有意外的事情發生在我們身上，但沒有任何事情可以左右我們的選擇。」再次呼籲女性意識覺醒，有選擇的自由與權利。

第76屆金球獎得獎名單如下：

蘿拉鄧恩是今年電影類女配角。（取自官方）

電影

●最佳戲劇類電影（Best Motion Picture–Drama）

《1917》（1917）

●最佳導演 （Best Director）

山姆曼德斯（Sam Mendes）《1917》

●最佳男主角：戲劇類（Best Actor – Motion Picture Drama）

奧莉維亞柯爾曼以《王冠》帶走第3座金球獎后座。（取自官方）

賈昆菲尼克（Joaquin Phoenix）《小丑》

●最佳女主角：戲劇類 （Best Actress – Motion Picture Drama）

芮妮齊薇格（Renée Zellweger）《茱蒂》

●最佳音樂及喜劇電影（Best Motion Picture–Musical or Comedy）

羅素克洛奪下迷你影集／電影電視最佳視帝。（取自官方）

《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time … in Hollywood）

●最佳男主角：音樂及喜劇類 （Best Actor – Motion Picture Musical or Comedy）

泰隆艾格頓（Taron Egerton）《火箭人》

●最佳女主角：音樂及喜劇類 （Best Actress – Motion Picture Musical Or Comedy）

奧卡菲娜（Awkwafina）《別告訴她》

●最佳男配角 （Best Supporting Actor – Motion Picture）

布萊德彼特（Brad Pitt）《從前，有個好萊塢》

●最佳女配角 （Best Supporting Actress – Motion Picture）

蘿拉鄧恩（Laura Dern）《婚姻故事》

●最佳劇本 （Best Screenplay）

昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）《從前有個好萊塢》

●最佳外語片 （Best Foreign Language Film）

《寄生上流》（Parasite）– 南韓

●最佳動畫（Best Motion Picture–Animated）

《大冒險家》（Missing Link）

●最佳配樂（Best Original Score）

希爾迪居茲納多蒂爾（Hildur Guðnadóttir ）《小丑》

●最佳歌曲（Best Original Song）

〈I’m Gonna Love Me Again〉《火箭人》（Rocketman）

電視

●最佳影集：戲劇類

《繼承之戰》（Succession）

●最佳男主角：戲劇類

布萊恩考克斯（Brian Cox）《繼承之戰》

●最佳女主角：戲劇類

奧莉維亞柯爾曼（Olivia Colman）《王冠》

●最佳影集：音樂及喜劇類

《倫敦生活》（Fleabag）

●最佳男主角：音樂及喜劇類

拉米尤素夫（Ramy Youssef） 《拉米》

●最佳女主角：音樂及喜劇類

菲比沃勒布里奇（Phoebe Waller-Bridge）《倫敦生活》

●最佳影集：迷你影集／電影電視

《核爆家園》（Chernobyl）

●最佳男主角：迷你影集／電影電視

羅素克洛（Russell Crowe）《最響亮的聲音》

●最佳女主角：迷你影集／電影電視

蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams ）《佛西與沃登》

●最佳男配角：迷你影集／電影電視

史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）《核爆家園》

●最佳女配角：迷你影集／電影電視

派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）《惡行》

(中時 )