台北市政府辦理的「捷運東環段可行性研究」6日獲國家發展委員會審議通過，北市捷運局主秘王偉表示將儘速展開綜合規劃與環境影響評估相關作業，最快2023開工並在2030年完工。

東環段未來將與已核定的北環段、南環段以及將通車的環狀線第一階段形成完整的首都環型路網（一車直達），不僅能因應台北市東側廊帶未來發展需求，也透過捷運串聯既有軌道路網，達成發展大台北地區共榮之理念，大幅提高北部區域民眾行的品質與便利。

北市捷運局指出，市長柯文哲重視環狀路網推動，並列為第一優先施政要項，在107年7月成立首都環狀線推動小組，定期召開會議追蹤進度，另為因應北市都市發展重心東移，並配合港湖產業發展構想，依據「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定進行東環段可行性研究作業，完成後於107年11月7日提報交通部審議。

捷運局主秘王偉表示，捷運東環段可行性研究審議通過後，需要經過綜合規劃與環評還都市計畫，三個項目中央核定變預算後，最快2023開工，但由於地下段施工較困難也較久，至少需花6年半的時間施工，因此最快2030年完工。

捷運局表示，透過東環段捷運系統建構，以大東區概念發展，以港湖為中心，發展優勢產業，及發揮產業群聚效益，串連大直-休閒娛樂、信義-金融商業，並配合內科2.0發展計畫，使地區機能相互支援，增進產業發展綜效。未來東環段將串聯文湖線、松山線、板南線及信義線，並與已核定的環狀線北環段及南環段銜接，提供更多元、更便捷的轉乘服務，讓台北捷運路網更省時、更省錢及更便利。

捷運局強調，捷運東環段全線採地下型式核定，路線全長約13.12公里，共設10座地下車站及一座地下機廠。路線規劃自環狀線北環段劍南路站後，經敬業三路、沿樂群二路轉進瑞光路，於瑞光公宅後，西轉進陽光街321巷公園綠地，通過國1後進入舊宗路，經成美橋、南港路至松山線松山站（松山車站)，後經松山路行經板南線永春站、沿松德路後轉松德路168巷，轉至松仁路抵達信義線象山站，再續往南行進入山岳隧道，經過國3甲萬芳交流道後穿越景美溪至文湖線動物園站與環狀線南環段銜接。

(中時 )