中國（深圳）綜合開發研究院院長樊綱認為，2020年經濟仍然有下行壓力，但同時有幾個積極因素，可能使經濟保持一定的穩定性，可保持在6％左右的增長水準。

據《（21世紀經濟報道）引述樊綱說，大陸經濟發展更長期的趨勢和特點有5個方面。第一是更加重視美國以外的其他市場，發展國際市場的多元化；二是國內消費市場的巨大潛力有待開發；三是進一步擴大開放；第四是加大經濟體制改革力道；五是著力於基礎研究與自主創新，發展高新科技產業。

(旺報 )