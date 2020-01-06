施羅德投資集團董事會通過原總經理巫慧燕榮任為董事長，董事會並同時委任謝誠晃擔任總經理，自主管機關審查合格後生效。

巫慧燕於1995年加入施羅德台灣，領導施羅德台灣團隊超過20年。特別是在2008年，儘管全球歷經金融海嘯，在巫慧燕領導下逆勢加碼台灣、併購玉山投信後更名施羅德投信，並由其擔任總經理，奠定施羅德投信發展基石。除此之外，她同時為台灣退休基金協會常務理事、投信投顧公會理事，歐洲在台商會理事及資產管理委員會聯席主席等職，積極以其全球化視野以及國際資源，推動台灣資產管理的生態圈和國際化，並協助培養在地金融人才、深耕理財教育。長期投身於台灣資產管理業，成就斐然，榮升為施羅德投信董事長。

施羅德投信表示，謝誠晃於2013年加入施羅德投信擔任業務行銷長、並於2019年3月升任副執行長，帶領業務以及產品端、提出在地化的投資解決方案，成效卓越，備受集團以及台灣客戶肯定。

施羅德投信補充，兩位高層主管的升任，已然是對施羅德台灣的肯定，也相信施羅德台灣未來能在永續投資、客戶全方位的解決方案、完整資產管理的產品提供、數位金融和服務上能持續精進，並作為台灣最佳的企業公民。

(時報資訊)