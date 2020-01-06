國民黨總統候選人韓國瑜今天親自召開「1／9凱道勝利晚會宣傳」記者會，宣布「1月9日正式密碼啟動！」會中同步展現勝利晚會三大訴求：「號召百萬庶民上街頭」、「藍軍大團結，知識青年大集結」、「夜襲歌詞密碼啟動」。競辦總發言人王淺秋說，希望1／9晚上百萬庶民一起站上凱道，當天晚上也有神祕嘉賓，但她不清楚是否是韓妻李佳芬或女兒韓冰。

韓國瑜上午偕國民黨副主席兼秘書長曾永權、台北市黨部主委黃呂錦茹、新北市黨部主委李乾龍以及高雄立委候選人陳美雅、韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新一同舉辦勝利晚會行前記者會。

韓國瑜宣誓，「1月9日正式密碼啟動！」他表示，所有支持韓國瑜好朋友已經等這一刻非常長的時間，如同夜襲最後四句歌詞密碼「只等那信號一響，只等那信號一亮。我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」。他懇請所有支持韓國瑜的好朋友，1月9日踴躍站出來，讓大家聽到支持的聲音，表達對中華民國的信念與熱愛。

曾永權指出，「1月9日凱道大會師、勝利晚會」，15位黨籍縣市長將出席力挺韓國瑜，此外，北北基桃的立委候選人將合體登場，歷任黨主席連戰、馬英九以及現任主席吳敦義也都會到場力挺。他希望能凝聚所有支持韓國瑜的黨員同志，呼籲大家踴躍出席支持！

「台北市與新北市已經準備好了！」台北市黨部主委黃呂錦茹與新北市黨部主委李乾龍一起表達雙北已經做好最後的衝刺準備。黃呂錦茹表示，「在凱道的前進總統府大會師活動，台北市準備好了！」，目前已經向全體黨員與支持者發出韓國瑜的穿雲箭，射向台北市的天空，並強力號召庶民一起站出來。她表示，大家都非常興奮與期待，屆時所有15縣市黨籍首長將到台北表達支持，絕對不會讓大家失望，希望這場活動能溫暖大家的心，展現熱忱！

李乾龍則強調，期待去年9月8日三重疏洪道的盛況，能於1月9日凱道重現，這是全民引頸期盼的活動，「我們會全力以赴，號召熱愛中華民國的同胞共同支持韓國瑜前進總統府」。

記者會最後，韓國瑜及與會人士共同高喊「百萬庶民站出來」、「台灣安全，人民有錢」口號，呼籲鄉親們一起加入韓國瑜的勝利晚會，希望大家共同把票催出來，送韓國瑜前進總統府。韓競辦呼籲，1／9凱道勝利晚會時間將提前1小時，確定變更為下午5時到晚上9時，支持者務必了解時間提早到場，「百萬庶民站出來，攜家帶眷一起來！」

對於當晚預估人數多少？王淺秋說，活動是號召百萬庶民，因此希望號召百萬人站出來，一起到凱道集合，流程已安排神秘嘉賓要出席，但不知是誰，敬請期待。

對於蔡賴已兵分四路進行車隊掃街，韓是否再安排車隊掃街？王說，韓本來規劃都沒掃街，昨天在中和是盛情難卻而上車，這是第一次也是最後一次；雖然韓不安排車隊掃街，但藍軍是多路人馬萬箭齊發，甚至有庶民很多人站出來，在路幫忙拉票的，不是像其他人用黨政軍及國家機器來恐嚇人民。

(中時 )