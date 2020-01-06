伊朗大批民眾出席聖城部隊指揮官蘇雷曼尼的喪禮

就在美國總統川普下令，擊殺伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，德黑蘭除了懸賞8,000萬美元（約24億台幣），要取他的首級外，還高調威脅白宮，並撕毀核協議。不過，川普推文說，要是伊朗敢攻擊任何美國目標，他將以「不對稱的方式」反擊。

據《每日郵報》（DailyMail）6日報導，川普說，要是伊朗報復，美國會加倍奉還。他推文稱，萬一伊朗攻擊美國任何人員或目標，美方將迅速全力反擊，甚至採取不對稱的方式。

川普是趁寒假最後一天，在西棕櫚灘（West Palm Beach）靜度高爾夫球假期，沉默了大半天後，才推文猛嗆批評他下令發動攻擊前未事先知會或商量的國會。這位白宮主人推文說，如今他的推特「多媒體公告」（Media Posts）就算是給國會的正式通知，要知道任何美軍攻擊伊朗的計畫，看這裡就是了。

雖然川普說，他會下令擊殺蘇雷曼尼，是因為對方下令攻擊在中東的美國人，但這位伊朗戰爭英雄遇刺身亡後，德黑蘭已懸賞重金，要取他的人頭。一名蘇雷曼尼喪禮組織者要伊朗人一人捐一美元，集資8,000萬美元（約24億台幣），好懸賞取川普的人頭。同時德黑蘭也宣佈，不會再遵守2015年達成的任何核協議限制。

川普推文威脅伊朗若敢報復 將加倍奉還

由於多年前，伊朗綁架了美國52名人質。川普說，要是德黑蘭攻擊任何美國人，或是美國資產，將打擊伊朗52個目標。相對的，德黑蘭則威脅，將攻擊區域內包括船隻在內的35個美國目標。

而周日稍早，伊拉克國會投票決議，將美軍驅逐出境，好讓所有的外國部隊不再出現在伊拉克的領土上。而伊朗議員5日則在德黑蘭的公開會議中高呼反美，還有反以色列口號，以抗議美軍擊殺蘇雷曼尼。其中阿布托拉比（Abolfazl Abutorabi）說：「我們可以攻擊白宮本身，可以在美國領土上還擊。我們有那力量，要是天意許可，我們將會在適當的時間反擊。」他甚至說，「這是宣戰，而這意味著你若遲疑就會輸。」

阿布托拉比強調，要是有人宣戰，還以德報怨，「他們會朝你腦袋開槍」。

蘇雷曼尼是海外秘密與軍事行動策劃者，他的遺體周日在伊拉克受到數千計民眾悼念後，隨即被送往伊朗西南部城市艾赫瓦茲（Ahvaz）舉行另一場喪禮。錄影顯示，他的棺木上覆蓋著伊朗國旗，而當地大批群眾怒喊著：「美國去死！」

(中時電子報)