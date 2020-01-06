台南市安平區古堡街與安北路口，6日凌晨4時42分發生一起死亡車禍，20歲蔡姓男子酒駕由安北路由安北路東向西行駛，撞上騎腳踏車從古堡街北向南的陳姓阿嬤，陳姓阿嬤當場死亡，蔡男酒測值0.65毫克，被依公共危險、過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦。

蔡男6日凌晨到安平區一家KTV與朋友同歡飲酒，隨即開車載送朋友要回佳里區，卻在安平老街附近一家超商路口，撞上騎單車的陳姓阿嬤，因為撞擊力到過強，阿嬤被彈起落在蔡男的車頭上，當場死亡。

蔡男在車禍第一時間原本準備左閃，卻閃避不及，造成憾事發生。他驚嚇之餘，擔心阿嬤會從車頭滾落，造成汽車二度碾壓，只好緩緩放慢車速在西門國小前停下，再打電話報警。

年關將到，陳姓阿嬤意外身亡讓家屬悲痛難過年，警方接獲報案趕到現場維持交管，對蔡男酒測為0.65毫克，依照公共危險與過失致死罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

(中時 )