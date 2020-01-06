武漢爆發多起肺炎案例，對此世界衛生組織於5日正式表示，根據目前掌握的資訊，不建議對中國實施任何旅行或貿易限制。

新京報報導，該通報顯示，2019年12月31日，世界衛生組織中國辦公室獲悉了湖北省武漢市發現了不明病因肺炎病例。1月1日，世界衛生組織要求中國政府提供進一步的資料，以評估風險。

世界衛生組織表示，根據目前掌握的資料，「不建議對旅客採取任何特殊措施；如果旅行期間或旅行後出現呼吸系統疾病症狀，建議旅客就醫並告知醫護人員其旅行經歷」。

1月5日晚間，武漢市衛健委發佈的最新通報顯示：截至2020年1月5日8時，武漢市共報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例，其中重症患者7例，其餘患者生命體征總體穩定，目前所有患者均在武漢市醫療機構接受隔離治療，無死亡病例。

通報顯示，不明原因肺炎患者已排除感染SARS病原的可能。截至目前，未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）等呼吸道病原。病原鑒定和病因溯源工作仍在進一步進行中。

(工商 )