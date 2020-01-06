蔡英文競選連任辦公室提供

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蔡英文總統連任辦公室今天啟動「勇敢自信 護台同行」選前車隊掃街拜票活動，由蔡英文、賴清德、陳建仁、卓榮泰四路齊發，同時透過直播的方式，讓所有民眾掌握實況。要以最直接的方式與民眾接觸，全力爭取支持，同步拉抬全台各地立委選情。

民進黨總統候選人蔡英文今天從屏東楓港出發、副總統候選人賴清德從新北萬里出發、全國競選總部主任委員陳建仁從高雄旗山出發、主席卓榮泰從台北北投出發。四路車隊於出發前舉辦「回去故鄉 守護台灣」的記者會。

蔡英文車掃前先到地方信仰中心德隆宮上香參拜，立法院長蘇嘉全、屏東縣長潘孟安、立委候選人蘇震清、不分區立委候選人莊瑞雄、枋山鄉長洪啟能、車城鄉長張春桂等地方代表也到場。蔡英文的家人也特別在小英致詞結束後，送上象徵「包中」的3顆包子、粽子，祝福3號蔡英文總統高票連任。

車隊在蔡英文宣布「我們要迎向團結、迎向勝利、迎向光榮」後出發，楓港鄉親也準備了打氣標語牌子以及加油棒，送上最大的祝福、沿路凍蒜聲不斷。

賴清德回到家鄉萬里，從家鄉出發展開為期五天的「勇敢自信 護台同行」車掃行程。出發記者會舉辦於萬里昭靈宮，現場數百位的支持者揮舞旗幟，高聲吶喊「蔡英文、賴清德凍蒜」、「賴品妤凍蒜」，顯現勝選氣勢。

賴清德表示，本次「勇敢自信 護台同行」車掃行程與蔡英文總統、陳建仁副總統、卓榮泰主席兵分四路由家鄉出發，這樣的全台灣車掃行程，就是要爭取選民支持。車掃行程最後將結集於總統府前方凱達格蘭大道，希望達成2020台灣要贏，「總統連任，民進黨國會過半」。

率領車隊第三路的全國競選總部主委陳建仁副總統則回到故鄉高雄旗山，陪同立委候選人邱議瑩車隊掃街，爭取選民支持，現場鄉親也熱情為大仁哥加油。陳建仁表示，現場看到很多熟悉面孔，也讓他感到相當親切、高興。因為他知道大家對2020這場選舉有信心外，對台灣及高雄的未來也非常有信心。

陳建仁表示，再5天就要投票，現在又有一群人開始抹黑，但我們不怕抹黑，我們會繼續維護台灣的主權以及自由民主，帶給台灣人民更好的未來。

民進黨主席卓榮泰在立委候選人吳思瑤、不分區立委候選人呂建德、洪申翰及民主進步青年的陪同下，出席「回到故鄉、守護台灣」車掃出發記者會。

卓榮泰表示，在四路齊發的早晨，是回到故鄉守護台灣。希望四路車隊不僅走在大街小巷，更要走進台灣人民的心，祈求他們用心中對台灣土地的感動，1月11號勇敢、堅定投下保衛台灣的這張選票。

此外，他說，2020年全世界有三場重要選舉，1月的台灣大選、11月的美國大選以及9月香港立法會選舉。去年香港區域會選舉帶給世界很大的震撼，也讓台灣年輕人看到，新世代能改變社會、決定未來的能量，我們也受到了鼓舞。

卓榮泰表示，香港人民在看台灣1月11號，會向全世界發出什麼樣的訊息。若要讓台灣站在民主的陣營，就要發出台灣不輸香港，能持續抗衡中國霸權，用文明抵抗他們不文明的訊息。

(中時 )