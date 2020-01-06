RICHARD MILLE技術總監Julien Boillat認為RM 33-02腕表展現時尚與運動風巧妙相融的美學品味。（RICHARD MILLE提供）

RM33-02腕表的表背可欣賞五級鈦合金材質的RMXP1超薄機芯運轉的盛況。（RICHARD MILLE提供）

RM33-02腕表採用RMXP1超薄機芯，充分展現品牌精湛的製表工藝。（RICHARD MILLE提供）

RICHARD MILLE於2011年打造RM 033腕表，圓融又不減個性。（RICHARD MILLE提供）

在表壇掀起酒桶型腕表時尚潮風的RICHARD MILLE，其圓型表也不乏佳作，其中又以2011年的RM 033超薄腕表最具代表性，表盤上極富幾何美感的鏤空圖案，巧妙玩味光影效果，儘管圓融，但不減個性。今年，RICHARD MILLE推出TPT®碳纖維材質進階版的RM 33-02腕表，是品牌首款採用TPTR碳纖維打造的圓形自動上鍊腕表，藉此向經典致敬。

擅長詮釋運動時尚的RICHARD MILLE，在RM 33-02腕表完美體現優雅與前衛、運動與時尚的反差對比之美，技術總監Julien Boillat指出，RM 033是一款適合每日佩戴、沒有場合限制的腕表，而RM 33-02腕表再度展現該系列的美學魅力，表殼和表盤皆經過全新演繹，並突顯其運動風格，是一款時尚與運動風格完美交融的腕表。

充滿張力的表殼線條將酒桶型設計的曲線美與圓形的優雅融為一體，邊緣凹凸的獨特設計透露出運動氣息，Carbon TPT®碳纖維打造的表圈和表底蓋，搭配緞面打磨的紅金表環，表帶的設計在視覺上延伸了位於6時和12時位置的兩道凹槽設計，5N金質的超大時標，更顯創新別致、充滿個性。

不僅設計新穎時尚，技術規格也大幅升級上，圓形超薄RM 33-02腕表搭載了五級鈦合金材質的RMXP1鏤空機芯，機芯配備震頻為4赫茲的可變慣性擺輪，偏心設計的鉑金微型自動盤，可將機芯的厚度壓縮至2.6mm，令人驚豔，採用濕噴砂和Titalyt®處理的底板，表面經過拉伸、微噴砂和緞光處理，加上純手工修飾的倒角，更能突顯腕表輪廓。RM 33-02自動上鍊腕表全球限量140只。

(中時 )