因接演漫威電影「鋼鐵人」一角谷底翻身的影星小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)，更因為這個角色而成為全球片酬最高的頂級巨星，而漫威跟迪士尼影業也靠他稱霸影壇，可謂相輔相成最佳典範，如今「漫威一哥」功成身退，近來道尼將以新片《杜立德》回歸，竟傳出因壓力問題，跟結縭14年的老婆蘇珊鬧出婚姻危機。

小勞勃道尼演完《復仇者聯盟：終局之戰》後，正式宣告從「鋼鐵人」一角畢業，而他的後續發展，相當受到娛樂圈高度關注，據外媒《OK！》報導，這樣的期待夾帶著強大的壓力，因此新片《杜立德》對他來說，可說是「只許成功不許失敗」，而老婆蘇珊還跟他共同扛起監製重任，然道尼敬業要求完美，不斷要求重拍，更慘的是他還把工作情緒帶回家，夫妻因此發生爭執，讓蘇珊受不了，要他別那麼「工作狂」，被壓力逼出婚姻危機。

然在婚變消息傳出後，小勞勃道尼接受了《Parade》雜誌專訪，表示跟老婆蘇珊從交往到現在已經16年了，雖然個性不同，但仍很喜歡膩在一起打發時間，平時他也不會固執，樂於讓老婆做決定，很尊重蘇珊，道尼更感性地說，與蘇珊生兒育女「是我人生中最健康、快樂的時光」，他完全不想改變兩人的現況與關係，等同打臉婚變傳聞。

(中時電子報)