選戰倒數5天，有一韓黑網友發文表示，如果以他認識的朋友家庭為單位來看投票傾向，韓有可能有勝選機會，其中有幾個朋友家庭還曾經挺綠，這這讓他感到很失望，「絕望到立馬申請了澳洲打工簽準備避難」！
網友yang7712於批踢踢以「以家庭為單位來看 韓國瑜勝選機率很高？」為題，發文表示，小弟台北人，最近同事間閒聊，跟朋友約，甚至打球跟球友聊，無意間算下來，發現個心很涼的狀況！長輩投韓的傾向極高，以家庭為單位來看，目前算起來韓國瑜大勝。
該網友更指出，他家人口少，韓蔡2:1是-1，十幾個友人的家庭討論下來，那個可怕大概數字他就不說了，其中有五組大幅拉低平均的家庭還曾是深綠。該網友心冷表示，「必須說別以為不差你那一票，用家庭為單位來算看看你會怕，小弟年滿30工作穩定，絕望到立馬申請了澳洲打工簽準備避難」！
文章來源：PTT論壇網址
(中時電子報)
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