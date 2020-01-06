國道客運在雙鐵夾殺下，面臨轉型、改革。交通部今日表示，願以補貼乘客票價、整合客運業者聯合營運、建構網路訂票平台等3種方式，作為國道客運經營環境改善、制度改革的第一階段試辦方案，協助業者順利轉型。

交通部政務次長黃玉霖表示，年初發現，國道客運經營情況不好，主要跟高鐵運量大幅成長、台鐵運量穩定有關，有客運業者從2018年就開始虧損，在此情況下，部長提出補貼票價取代漲價政策，跟公路業者協商後，去年9月實施，成效很好，國道客運業者也來商量是否能就國道平面路段跟高速公路路段分開探討，平面路段比照公路客運補貼旅客票價，取代漲價。

黃玉霖表示，不只補貼票價問題，客運業者面臨新環境也要改革，故建議業者規劃聯合經營。由於屏東聯營試辦狀況很好，希望國道也能在同一個路廊上試辦聯營，讓乘客有更多元選擇，減輕司機員額的需求、提高服務品質。

黃玉霖表示，交通部釋出善意，以補貼乘客票價、聯合經營、網路訂票平台等3種方案，作為今年度2020年國道客運跟公路客運業者主要制度改革的政策目標，未來將檢討試辦成效並提升，希望聯營擴大跟網路平台。

黃玉霖強調，已針對補貼票價部分啟動行政命令修改中，另外，客運業者已在協調後續要擴大聯合經營試辦路線，同時協助網路訂票平台啟動、建構，將來乘客只要到此平台就可知道在路廊上有幾種選擇、票價情況，業者也可以事先掌握旅客訂票狀況。

(中時 )